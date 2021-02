Roma-Milan, Fonseca: “Se non vinciamo con le big la Champions è difficile” (Di lunedì 1 marzo 2021) Paulo Fonseca, tecnico giallorosso, ha parlato in conferenza stampa al termine di Roma-Milan dello stadio 'Olimpico'. Ecco le sue dichiarazioni Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 1 marzo 2021) Paulo, tecnico giallorosso, ha parlato in conferenza stampa al termine didello stadio 'Olimpico'. Ecco le sue dichiarazioni Pianeta

capuanogio : Nel momento più difficile, col rischio di farsi risucchiare in classifica e perdendo #Ibrahimovic, #Rebic e… - AntoVitiello : Colpaccio del #Milan a #Roma. Risposta di grande personalità, d'intensità e rabbia, per uscire dal momento di fless… - SkySport : ROMA-MILAN 1-2 Risultato finale ? ? rig. #Kessie (42') ? #Veretout (50') ? #Rebic (58') ? ? - TeofiloSteven : RT @RobMaida: L’arbitro sbaglia, le assenze pesano, ma 3 punti su 21 sono una sentenza. Bravo Fonseca a riconoscere che la Roma ha un gran… - matteo_milan91 : RT @supersonico1986: Ricapitoliamo l'arbitraggio: Rigore Milan ? Non rigore Roma ? Non rigore Tomori ? Non rigore Leao ? Alla fine i dann… -