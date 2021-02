Orsato | “Benedico il VAR | c’è più dialogo con calciatori e allenatori”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 28 febbraio 2021) Per la prima volta un arbitro ha parlato in una trasmissione sportiva. Daniele, che ieri ha diretto Spezia-Parma, ha commentato l’operato dei fischietti italiani, le differenze con le gare europee e ha parlato di diversi temi, tra cui la famosa gara Inter-Juve di 3 anni fa e il rosso non dato a Pjanic. Queste le sue parole: “Il presidente Trentalange ha dato una grande occasione a tutti, l’AIA punta con trasparenza a questo progetto: sta a noi, e agli addetti ai lavori, cogliere l’occasione e far sì che diventi una cosa abituale. Gli errori li facciamo, e credo che negli anni non ci siamo mai tirati indietro nell’ammetterli. Miglioreremo solo cercando di commetterne sempre meno”. Differenze con gli altri campionati europei: “Bisognerebbe controllare i numeri. Sinceramente io non cambio il mio modo di arbitrare tra Serie A e Champions, non ci trovo questa grande ...