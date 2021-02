Golden Globe 2021 | le nostre previsioni

Leggi su vanityfair

(Di domenica 28 febbraio 2021) L’alcol non scorrerà a fiumi e i fotografi non potranno sperare nel capitombolo di qualche star un po’ alticcia. L’atmosfera informale dei Golden Globe, che a differenza degli Oscar sono sempre stati una cena in cui gli attori, i registi e gli addetti ai lavori si lasciavano andare sbottonandosi ai ringraziamenti di rito, si dissolve per dare vita a una cerimonia divisa tra due coste, quella losangelina e quella newyorkese, e con i nominati in collegamento da remoto così come accaduto agli ultimi Emmy. A essere in presenza la notte tra domenica 28 febbraio e lunedì 1° marzo (l’evento sarà trasmesso in Italia su Sky Atlantic e su Sky Tg24) saranno solo le due conduttrici, Tina Fey da New York e Amy Poehler da Los Angeles, e i cosiddetti «presenters», coloro che scarteranno le buste sigillate e annunceranno i vincitori delle diverse categorie decisi dall’Hollywood Foreign Press Association. Ad alterarsi sui due palchi saranno, tra gli altri, Anthony Anderson, Awkwafina, Bryce Dallas Howard, Catherine Zeta-Jones, Christian Slater, Christopher Meloni, Cynthia Erivo, Joaquin Phoenix, Kate Hudson, Kevin Bacon, Kristen Wiig, Margot Robbie, Michael Douglas, Renée Zellweger e Sterling K Brown. https://www.youtube.com/watch?v=50T3U9hPrxI