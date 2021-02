Domenica In: ospiti 28 febbraio 2021. Speciale Sanremo (Di domenica 28 febbraio 2021) Oggi, 28 febbraio 2021, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, il contenitore Domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti ospiti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio. La puntata sarà dedicata in gran parte alla vigilia del Festival di Sanremo. Amadeus si collegherà proprio dal Teatro Ariston per gli ultimi aggiornamenti sulla 71ª edizione che prenderà il via martedì 2 marzo. In studio, invece, Albano Carrisi si racconterà tra carriera e vita privata, per poi esibirsi con uno dei suoi grandi successi, Nel sole, mentre Elettra Lamborghini, cantante e personaggio televisivo seguitissimo sui social con oltre 6 milioni e mezzo di follower, sarà protagonista di una ampia intervista, per poi esibirsi con il brano, presentato a ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 28 febbraio 2021) Oggi, 28, andrà in onda una nuova puntata diIn, il contenitorele pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio. La puntata sarà dedicata in gran parte alla vigilia del Festival di. Amadeus si collegherà proprio dal Teatro Ariston per gli ultimi aggiornamenti sulla 71ª edizione che prenderà il via martedì 2 marzo. In studio, invece, Albano Carrisi si racconterà tra carriera e vita privata, per poi esibirsi con uno dei suoi grandi successi, Nel sole, mentre Elettra Lamborghini, cantante e personaggio televisivo seguitissimo sui social con oltre 6 milioni e mezzo di follower, sarà protagonista di una ampia intervista, per poi esibirsi con il brano, presentato a ...

