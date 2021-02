UAE Tour 2021 | Caleb Ewan conquista l’ultima tappa La classifica generale va a Tadej Pogacar

Leggi su oasport

(Di sabato 27 febbraio 2021) Dopo due volate deludenti nella quarta e nella sesta(Lotto-Soudal) si è rifatto oggi nella settima e ultima frazione dell’UAE. Il minuscolo velocista australiano si è, infatti, lasciato tutti alle spalle con uno sprint sontuoso sul traguardo di Abu Dhabi. Al secondo posto si è piazzato l’irlandese Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), il quale, dopo due trionfi, non è riuscito a servire il tris. Terzo e ultimo gradino del podio per il tedesco Phil Bauhaus (Bahrain Vicius), il quale sta vivendo un ottimo momento di forma come si era già visto alde Provence, ove avevato un successo parziale. Il migliore degli italiani è stato un sorprendente Andrea Vendrame (Ag2r), il quale si è buttato in volata e ha ...