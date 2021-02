orizzontescuola : Covid-19, Moige: “Chiudere le scuole? Genitori non hanno più permessi e ferie per stare con i figli” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Moige

Sky Tg24

Il Comune di Villapiana , in collaborazione con il, si è aggiudicato un bando del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che prevede la ... Rita Portulano - dell'emergenza- 19, che ...... il 20% non saprebbe stare un'ora senza smartphone), ma in tempo diè desiderosa di guardarsi ... realizzata dall'Istituto Piepoli su un campione di circa 1200 minori, e presentata oggi dal...Vi rimarrà fino al 14 marzo. (askanews) – Da sabato 27 febbraio, si estende a tutta la città metropolitana di Bologna, e quindi ai comuni che ne fanno parte, la zona arancione scuro in vigore da oggi ...Covid, l'annuncio del governatore della Campania, De Luca: 'Da lunedi' chiudiamo tutte le scuole' - carlaruocco1 : De Luca chiude tutte le scuole della Campania. Lo ha detto il presidente della #Regio ...