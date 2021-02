Twitter vuole monetizzare e pensa a contenuti a pagamento (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lavora a Super Follows, un abbonamento di 4,99 dollari al mese per leggere post di account di alto profilo. Ma non si sa ancora quando verrà implementato. Il microblog fondato da Jack Dorsey ha in cantiere anche un'altra funzione che dia la capacità di creare e unirsi a gruppi... Leggi su repubblica (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lavora a Super Follows, un abbonamento di 4,99 dollari al mese per leggere post di account di alto profilo. Ma non si sa ancora quando verrà implementato. Il microblog fondato da Jack Dorsey ha in cantiere anche un'altra funzione che dia la capacità di creare e unirsi a gruppi...

