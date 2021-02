Non è un bel clima. L’allarme dell’Unfccc sugli obiettivi ambientali (Di venerdì 26 febbraio 2021) Non ci siamo. Gli accordi di Parigi, strumento essenziale nella lotta ai cambiamenti climatici, al ritmo attuale sono destinati a restare solo un bell’esercizio di stile, sulla carta (speriamo almeno riciclata). L’Unfccc, l’agenzia dell’Onu per la lotta al cambiamento climatico, ha pubblicato infatti oggi un rapporto che evidenzia come le nazioni debbano necessariamente raddoppiare gli sforzi e presentare piani d’azione nazionali per il clima più forti e più ambiziosi nel 2021 se vogliono contribuire a limitare l’aumento della temperatura globale di 2° C rispetto all’era preindustriale, idealmente anzi di 1,5° C, entro la fine del secolo. “Il 2021 è un anno decisivo per affrontare l’emergenza climatica globale. La scienza è chiara, per limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5° C, dobbiamo ridurre le ... Leggi su formiche (Di venerdì 26 febbraio 2021) Non ci siamo. Gli accordi di Parigi, strumento essenziale nella lotta ai cambiamentitici, al ritmo attuale sono destinati a restare solo un bell’esercizio di stile, sulla carta (speriamo almeno riciclata). L’Unfccc, l’agenzia dell’Onu per la lotta al cambiamentotico, ha pubblicato infatti oggi un rapporto che evidenzia come le nazioni debbano necessariamente raddoppiare gli sforzi e presentare piani d’azione nazionali per ilpiù forti e più ambiziosi nel 2021 se vogliono contribuire a limitare l’aumento della temperatura globale di 2° C rispetto all’era preindustriale, idealmente anzi di 1,5° C, entro la fine del secolo. “Il 2021 è un anno decisivo per affrontare l’emergenzatica globale. La scienza è chiara, per limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5° C, dobbiamo ridurre le ...

