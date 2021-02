Migliaia di vaccini inutilizzati in Germania: le persone rifiutano il siero AstraZeneca (Di venerdì 26 febbraio 2021) AstraZeneca, no grazie. In Germania molte persone, inclusi operatori sanitari, saltano l’appuntamento o rifiutano di prenotarsi per ricevere il vaccino anti-covid sviluppato dalla società britannico-tedesca, preferendo aspettare il proprio turno per ricevere Pfizer o Moderna. Lo racconta il New York Times. A due settimane dall’arrivo in Germania di 1,45 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca, solo 270.986 sono state somministrate, secondo i dati raccolti dall’autorità sanitaria pubblica, l’Istituto Robert Koch. Il rifiuto a questo siero è stato causato anche dalla narrazione dei media tedeschi che hanno presentato il vaccino AstraZeneca come “di seconda classe” rispetto ai prediletti Pfizer e Moderna, che garantirebbero più efficacia e minori ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 febbraio 2021), no grazie. Inmolte, inclusi operatori sanitari, saltano l’appuntamento odi prenotarsi per ricevere il vaccino anti-covid sviluppato dalla società britannico-tedesca, preferendo aspettare il proprio turno per ricevere Pfizer o Moderna. Lo racconta il New York Times. A due settimane dall’arrivo indi 1,45 milioni di dosi del vaccino, solo 270.986 sono state somministrate, secondo i dati raccolti dall’autorità sanitaria pubblica, l’Istituto Robert Koch. Il rifiuto a questoè stato causato anche dalla narrazione dei media tedeschi che hanno presentato il vaccinocome “di seconda classe” rispetto ai prediletti Pfizer e Moderna, che garantirebbero più efficacia e minori ...

RobertoBurioni : Dobbiamo dire grazie ai tedeschi che hanno anticipato i soldi altrimenti l'ordine EU di vaccini neanche partiva men… - HuffPostItalia : Migliaia di vaccini inutilizzati in Germania: le persone rifiutano il siero AstraZeneca - erikaspn : RT @HuffPostItalia: Migliaia di vaccini inutilizzati in Germania: le persone rifiutano il siero AstraZeneca - ciccolombo : RT @HuffPostItalia: Migliaia di vaccini inutilizzati in Germania: le persone rifiutano il siero AstraZeneca - Luongo11 : #Coronavirus si parla solo di #vaccini vaccini vaccini... e delle centinai di migliaia di persone che guariscono???… -