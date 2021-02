"Draghi deve comunicare o i leader di partito colmeranno quel silenzio" (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il primo segnale è arrivato a governo appena insediato: l’intervista in cui Brunetta annunciava di voler riportare i dipendenti statali in ufficio, alla faccia della pandemia. Peccato che l’avesse rilasciata molti mesi prima della (ri)nomina a ministro, quando ancora stava all’opposizione. Un infortunio giornalistico che ha anche dato la misura della difficoltà, da parte di un sistema dell’informazione vorace di esternazioni a gamba tesa, nel prendere le misure a un esecutivo dal passo e dal profilo mediatici diversissimi rispetto a quello precedente. Lì, la presenza costante del premier Conte a suon di Dpcm, dirette Facebook e messaggi alla nazione. Qui, l’assenza: niente politica-spettacolo, basta con spin doctor, storytelling e politica pop fatta anche di passaggi nei talk show televisivi. Ma attenzione: “In una società democratica l’opinione pubblica ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il primo segnale è arrivato a governo appena insediato: l’intervista in cui Brunetta annunciava di voler riportare i dipendenti statali in ufficio, alla faccia della pandemia. Peccato che l’avesse rilasciata molti mesi prima della (ri)nomina a ministro, quando ancora stava all’opposizione. Un infortunio giornalistico che ha anche dato la misura della difficoltà, da parte di un sistema dell’informazione vorace di esternazioni a gamba tesa, nel prendere le misure a un esecutivo dal passo e dal profilo mediatici diversissimi rispetto alo precedente. Lì, la presenza costante del premier Conte a suon di Dpcm, dirette Facebook e messaggi alla nazione. Qui, l’assenza: niente politica-spettacolo, basta con spin doctor, storytelling e politica pop fatta anche di passaggi nei talk show televisivi. Ma attenzione: “In una società democratica l’opinione pubblica ...

