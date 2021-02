COVID, registrato un secondo decesso: l’annuncio del sindaco De Santis (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoContrada (Av) – Il comune di Contrada fa registrare un secondo decesso da COVID-19. La conferma arriva dal primo cittadino, Pasquale De Santis. “Devo purtroppo comunicarvi la notizia del decesso del signor Domenico Bassetti già ricoverato presso il nosocomio avellinese, per le complicazioni dovute al contagio da COVID-19, contratto nei giorni scorsi. Tutti lo ricorderanno con il soprannome affettuoso di Cicerone, ragazzo onesto e amico di tutti. A nome di tutta la cittadinanza contradese, rivolgo un pensiero di vicinanza e di affetto ai familiari tutti. In questo momento le persone che risultano essere positive nel nostro Paese sono 42, di cui 5 positivi nella giornata di oggi, 1 guarito e 1 deceduto. Stamattina è stata pubblicata una nuova ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoContrada (Av) – Il comune di Contrada fa registrare unda-19. La conferma arriva dal primo cittadino, Pasquale De. “Devo purtroppo comunicarvi la notizia deldel signor Domenico Bassetti già ricoverato presso il nosocomio avellinese, per le complicazioni dovute al contagio da-19, contratto nei giorni scorsi. Tutti lo ricorderanno con il soprannome affettuoso di Cicerone, ragazzo onesto e amico di tutti. A nome di tutta la cittadinanza contradese, rivolgo un pensiero di vicinanza e di affetto ai familiari tutti. In questo momento le persone che risultano essere positive nel nostro Paese sono 42, di cui 5 positivi nella giornata di oggi, 1 guarito e 1 deceduto. Stamattina è stata pubblicata una nuova ...

