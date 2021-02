Coldiretti: Clima impazzito, primizie di primavera già sui banchi dei mercati (Di venerdì 26 febbraio 2021) I cambiamenti Climatici sconvolgono i cicli stagionali della natura e la spesa degli italiani con le primizie e le erbe spontanee che arrivano quest’anno sui banchi dei mercati in forte anticipo per effetto del lungo periodo di caldo anomalo in pieno inverno. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dell’offerta nei mercati degli agricoltori lungo la Penisola a partire da quello di Campagna Amica al Circo Massimo in via San Teodoro 74 a Roma dove dalle 9.30 di domani sabato 27 febbraio si potranno scoprire le curiosità che anticipano la primavera con i consigli del tutor dell’orto. Appuntamenti ci sono anche dal mercato di Campagna Amica da Napoli a Fuorigrotta (Via Guidetti 72, Parco San Paolo) fino a quello di Catania in Via Francesco Crispi 264 e lungo tutta la ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 febbraio 2021) I cambiamentitici sconvolgono i cicli stagionali della natura e la spesa degli italiani con lee le erbe spontanee che arrivano quest’anno suideiin forte anticipo per effetto del lungo periodo di caldo anomalo in pieno inverno. E’ quanto afferma lasulla base dell’offerta neidegli agricoltori lungo la Penisola a partire da quello di Campagna Amica al Circo Massimo in via San Teodoro 74 a Roma dove dalle 9.30 di domani sabato 27 febbraio si potranno scoprire le curiosità che anticipano lacon i consigli del tutor dell’orto. Appuntamenti ci sono anche dal mercato di Campagna Amica da Napoli a Fuorigrotta (Via Guidetti 72, Parco San Paolo) fino a quello di Catania in Via Francesco Crispi 264 e lungo tutta la ...

Ultime Notizie dalla rete : Coldiretti Clima Energia agricola a km0: accordo tra Coldiretti e ForGreen ... responsabile Servizio Energia dell'Area Economica di Coldiretti Nazionale - anticipando gli indirizzi del Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima. Ha come finalità la crescita di una ...

Deflusso ecologico, bene la mozione in Consiglio Regionale ...metterebbe a rischio tutte le coltivazioni già alle prese con le variazioni del clima che portano ...coinvolge tutti i corsi principali e i torrenti del territorio regionale " precisa Coldiretti " per ...

