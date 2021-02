Massimo Ghini, il figlio 25enne in ospedale per il Covid: “Ecco come l’ha preso” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Massimo Ghini, il figlio 25enne in ospedale. È proprio l’attore romano a raccontarlo in un’intervista rilasciata a AdnKronos. Il figlio è stato ricoverato per polmonite bilaterale da Covid e ora, spiega Ghini, sta meglio ma sta continuando a fare la quarantena presso un Covid-hotel. Già ad aprile scorso lui e la sua famiglia avevano vissuto un problema legato al coronavirus. A inizio pandemia, infatti, la figlia Camilla si trovava in Inghilterra e non riusciva a trovare il modo di tornare a casa: “Ci siamo trovati stranamente depistati, meravigliati, dal comportamento inaspettatamente superficiale di una nazione come la Gran Bretagna rispetto a questa problematica – diceva lo scorso aprile in tv -, perché era sotto gli ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021), ilin. È proprio l’attore romano a raccontarlo in un’intervista rilasciata a AdnKronos. Ilè stato ricoverato per polmonite bilaterale dae ora, spiega, sta meglio ma sta continuando a fare la quarantena presso un-hotel. Già ad aprile scorso lui e la sua famiglia avevano vissuto un problema legato al coronavirus. A inizio pandemia, infatti, la figlia Camilla si trovava in Inghilterra e non riusciva a trovare il modo di tornare a casa: “Ci siamo trovati stranamente depistati, meravigliati, dal comportamento inaspettatamente superficiale di una nazionela Gran Bretagna rispetto a questa problematica – diceva lo scorso aprile in tv -, perché era sotto gli ...

