“Ma come è possibile?!”. GF Vip, il marito di Stefania Orlando non se ne fa una ragione (Di giovedì 25 febbraio 2021) Non ha detto la propria soltanto Francesco Oppini, ieri a Casa Chi si è sbottonato anche Simone Gianlorenzi, il dolce e innamoratissimo marito di Stefania Orlando. Simone è andato dritto al punto senza colpo perire, e la prescelta su cui affondare le sue parole è stata Dayane Mello. Simone Gianlorenzi ha dichiarato che secondo lui la vera stratega del GF Vip 5 è proprio Dayane Mello. Parlando di Stefania ha detto: “Il fatto che sia sempre in nomination mi fa piacere. Significa che è un personaggio forte e qualcuno sta tentando di farla uscire prima della finalissima. C’è chi vuole portare in finale i personaggi meno forti. Hanno fatto uscire Maria Teresa e Giulia”. (Continua dopo le foto) Le parole di Simone Gianlorenzi: “Finalmente si sta vedendo chi è la vera stratega della casa. Chi è? Se devo dirlo davvero, è ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Non ha detto la propria soltanto Francesco Oppini, ieri a Casa Chi si è sbottonato anche Simone Gianlorenzi, il dolce e innamoratissimodi. Simone è andato dritto al punto senza colpo perire, e la prescelta su cui affondare le sue parole è stata Dayane Mello. Simone Gianlorenzi ha dichiarato che secondo lui la vera stratega del GF Vip 5 è proprio Dayane Mello. Parlando diha detto: “Il fatto che sia sempre in nomination mi fa piacere. Significa che è un personaggio forte e qualcuno sta tentando di farla uscire prima della finalissima. C’è chi vuole portare in finale i personaggi meno forti. Hanno fatto uscire Maria Teresa e Giulia”. (Continua dopo le foto) Le parole di Simone Gianlorenzi: “Finalmente si sta vedendo chi è la vera stratega della casa. Chi è? Se devo dirlo davvero, è ...

