Via libera alla lista dei sottosegretari. Draghi completa la squadra. A Gabrielli la delega all'intelligence (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla lista dei sottosegretari di Stato dell'esecutivo guidato da Mario Draghi. Secondo quanto si è appreso i nominati saranno 39, di cui 19 donne e 20 uomini. Il Movimento Cinque Stelle, secondo quanto ha anticipato l'agenzia Ansa, avrebbe 11 sottosegretari: Giancarlo Cancelleri (Mit), Alessandra Todde (Mise), Manlio di Stefano (Esteri), Pierpaolo Sileri (Salute), Laura Castelli (Mef), Carlo Sibilia (Interno), Rossella Accoto (Lavoro), Dalila Nesci (Sud), Anna Macina (Giustizia), Barbara Floridia (Istruzione), Ilaria Fontana (transizione ecologica). A Pd e Forza Italia, sempre secondo le stesse anticipazioni, spetterebbero 6 posti. Per i Dem i candidati sarebbero: Enzo Amendola, Marima Sereni, Anna Ascani, Assuntela Messina, Simona ...

