Torino, mani al collo, calci in pancia, padellate alla moglie: non ha fatto un caffè. Arrestato egiziano

Succede a Torino: dove un uomo di origini egiziane si è scaraventato sulla moglie. Le ha stretto le mani al collo. Le ha sferrato calci nello stomaco e padellate, dopo avergli lanciato contro persino uno stendino da biancheria. La donna, pestata in quanto rea, ai suoi occhi, di non avergli preparato un caffè. Ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine. Per questo, gli agenti, chiamati dalla vittima dopo il pestaggio, hanno arrestato il marito egiziano, ora in cella. Sembra la scena tragicomica di un film satirico. Uno scenario drammatico che rievoca le dissertazioni ironiche sul tema del maschilismo becero, sul genere di quelle che Checco Zalone dissemina qua e là in canzoni e siparietti cabarettistici.

