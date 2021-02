Starfield e Bethesda insieme per un'asta benefica: in palio Xbox Series X e la possibilità di creare un personaggio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Bethesda continua a mantenere Starfield sotto un velo di segreti. Dopo l'annuncio, gli sviluppatori non hanno pubblicato un solo dato del progetto. Tuttavia, Bethesda Softworks è pronta a mettere un fan dietro le quinte, dando l'opportunità a lui o lei, di creare uno dei personaggi per il gioco in arrivo. Nell'ambito di un'asta per beneficenza Make-A-Wish, Bethesda offre a un fortunato vincitore la possibilità di disegnare un personaggio per il suo prossimo gioco di ruolo fantascientifico. Secondo Bethesda, la persona che vince l'asta lavorerà con Bethesda (incluso Todd Howard) per disegnare il proprio personaggio di Starfield. Inoltre, vincerà una ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 24 febbraio 2021)continua a manteneresotto un velo di segreti. Dopo l'annuncio, gli sviluppatori non hanno pubblicato un solo dato del progetto. Tuttavia,Softworks è pronta a mettere un fan dietro le quinte, dando l'opportunità a lui o lei, diuno dei personaggi per il gioco in arrivo. Nell'ambito di un'per beneficenza Make-A-Wish,offre a un fortunato vincitore ladi disegnare unper il suo prossimo gioco di ruolo fantascientifico. Secondo, la persona che vince l'lavorerà con(incluso Todd Howard) per disegnare il propriodi. Inoltre, vincerà una ...

