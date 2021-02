TV7Benevento : Scuola: occupato il liceo Righi, 'aumento contagi è dimostrazione fallimento sistema'... - liviozeta67 : @Fede_Spettinata @giancarloarca Da decenni, hanno occupato militarmente scuola e cultura. Anche per colpa di chi, s… - luisaluisa3 : RT @global_project: 'Occupiamoci della scuola': dalla piazza alle scuole risuona l'urlo dei coordinamenti studenteschi | - csabruno : RT @global_project: 'Occupiamoci della scuola': dalla piazza alle scuole risuona l'urlo dei coordinamenti studenteschi | - global_project : 'Occupiamoci della scuola': dalla piazza alle scuole risuona l'urlo dei coordinamenti studenteschi |… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola occupato

Affaritaliani.it

...nuovo appuntamento on line per la "Notte delle Scienze" con il virologo vegetale che si è... sarà l'occasione per comunicare l'immagine di unaviva e coesa che sa costruire eventi ...... alla mal riuscita gestione della Dad, dalla didattica a distanza, alla situazione dei mezzi pubblici, dalla condizione degli edifici al cuore stesso della, dello studio, della cultura. Il ...Si ricorda che le scuole superiori hanno riaperto più tardi e gradualmente ... di monitoraggio per le infezioni da Sars-Cov-2 nel contesto scolastico“, di cui si occupa la dottoressa Francesca Russo ...Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Occupato il liceo scientifico Righi. Circa sessanta ragazzi sono entrati verso le 15.20 all'interno dell'istituto senza ...