Ronaldinho | il saluto alla madre scomparsa a causa del Covid-19 | “Sei stata fonte di forza e gioia”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) "Con lache ci ha insegnato ad avere, continueremo il nostro viaggio. Grazie".VIDEO Milan, da Kakà a: quanti i sudamericani in rossonero! Guarda la top 11Queste le commoventi parole espresse da Ronaldo de Assis Moreira, meglio noto come. Il talento ex Barcellona ha dovuto affrontare infatti un gravissimo lutto pochi giorni fa:la mamma Miguelina Eloi Assis dos Santos che ha contratto il-19 a dicembre ed è morta in ospedale all'età di 71 anni. Tristezza, dolore, sgomento ma soprattuto tanti ricordi indelebili scolpiti nel cuore dell'ex calciatore brasiliano.non aveva ancora "salutato" la, e non era neanche stato presente ai suoi funerali.cerimonia di Porto Alegre erano infatti stati ...