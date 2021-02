Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci, uccisi da 4 colpi: non è stata un'esecuzione (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Secondo quanto emerso dai primi risultati delle autopsie, l'ambasciatore e il carabiniere morti in Congo sarebbero stati colpiti durante un conflitto a fuoco. Domani i funerali di Stato nella basilica ... Leggi su today (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Secondo quanto emerso dai primi risultati delle autopsie, l'ambasciatore e il carabiniere morti in Congo sarebbero statiti durante un conflitto a fuoco. Domani i funerali di Stato nella basilica ...

