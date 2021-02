Giulia De Lellis sbarca al cinema e diventa conduttrice di un noto reality (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Giulia De Lellis, famosa influencer da 5 milioni di follower lanciata da Uomini e Donne, sta vivendo un periodo a dir poco fantastico. Da una parte si prepara infatti a debuttare al cinema, dall’altra torna in televisione da grande protagonista, ovvero da conduttrice di un noto reality show. Per quanto riguarda il film, si tratta di “Genitori vs Influencer”, con protagonista Fabio Volo. La pellicola, essendo chiusi i cinema, uscirà il prossimo 4 Aprile in streaming su Now TV e Sky Original. Ma non finisce qui, perché sono aperti i casting di un nuovo reality show molto famoso in tutto il mondo che a breve sbarcherà anche in Italia: si chiama “Love Island” e attualmente i casting sono ancora aperti. La stessa Giulia ha lanciato un ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 24 febbraio 2021)De, famosa influencer da 5 milioni di follower lanciata da Uomini e Donne, sta vivendo un periodo a dir poco fantastico. Da una parte si prepara infatti a debuttare al, dall’altra torna in televisione da grande protagonista, ovvero dadi unshow. Per quanto riguarda il film, si tratta di “Genitori vs Influencer”, con protagonista Fabio Volo. La pellicola, essendo chiusi i, uscirà il prossimo 4 Aprile in streaming su Now TV e Sky Original. Ma non finisce qui, perché sono aperti i casting di un nuovoshow molto famoso in tutto il mondo che a breve sbarcherà anche in Italia: si chiama “Love Island” e attualmente i casting sono ancora aperti. La stessaha lanciato un ...

