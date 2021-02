Giani | restiamo in arancione Ma dopo Cecina potrebbero scattare altre zone rosse locali

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il presidente è in contatto con sindaci e tecnici delle Asl per capire quali comunidover essere sottoposti a maggiori restrizioni. Si pensa anche aarancioni rafforzate

Zona arancione e sport: ecco quando posso uscire dal Comune Dalla Toscana, Eugenio, invoca ... ma la Lombardia ne ha 3700: perché la Lombardia è zona gialla e noiin arancione? Io un ...Il presidente della Regione Toscana Eugeniosu Facebook invita a rispettare le regole: "Dobbiamo tenere la massima attenzione, continuiamo a portare sempre la mascherina eresponsabili"...Il presidente è in contatto con sindaci e tecnici delle Asl per capire quali comuni potrebbero dover essere sottoposti a maggiori restrizioni. Si pensa anche a zone arancioni rafforzate.Firenze, 24 febbraio 2021 - Sono 857 i nuovi casi di coronavirus in Toscana mercoledì 24 febbraio. Dopo alcuni giorni sopra quota 900, si assiste dunque a una leggera flessione. Per il secondo giorno ...