“Fa spavento” Dayane Mello | attacco pesantissimo fuori dal GF Vip dopo quello che si è visto in tv

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)ancora nel vortice delle polemiche. Nonostante tutti le siano stati vicini nel momento più difficile e doloroso della sua vita, ovvero quando è deceduto suo fratello Lucas, al ‘Grande Fratello Vip’ le antipatie nei suoi confronti non sono cessate. E, anche se ha un seguito straordinario dal punto di vista dei social network e del televoto, c’è chi proprio non la sopporta anche all’esterno della Casa più spiata d’Italia. Nelle ultime ore è infatti giunta una coltellata ai suoi danni. Da quando si è litigata in modo furente con l’amica Rosalinda Cannavò in tanti si sono ricreduti su di lei. Basti pensare che nell’ultima puntata in diretta anche l’opinionista Antonella Elia, tra le fan della sudamericana, è stata costretta a criticarla per aver fatto andare in nomination Rosalinda. Un gesto che ha scioccato praticamente tutti. Ed ecco che è ...

Karina Cascella dice tutto ciò che pensa della Mello su Instagram e non si risparmia: anche lei non crede all'amore dichiarato a Rosalinda