Covid: Speranza, 'nuovo Dpcm in vigore da 6 marzo a 6 aprile', include Pasqua (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos Salute) - "La bussola, per me, nella scrittura del prossimo Dpcm, che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, deve essere sempre il principio di tutela e salvaguardia del diritto fondamentale alla salute, come sancito dalla nostra Costituzione, all'articolo 32. Nella battaglia a questo virus, che ci ha colpito così duramente, non dobbiamo avere esitazioni: limitare la diffusione del contagio fino a quando, con la campagna di vaccinazione, non argineremo definitivamente il Covid e le sue varianti, è il presupposto indispensabile per tornare a far crescere in modo stabile e sostenibile il nostro Paese". Lo ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza nella comunicazione in Aula alla Camera sulle nuove misure per il contrasto alla pandemia di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos Salute) - "La bussola, per me, nella scrittura del prossimo, che sarà indal 6al 6, deve essere sempre il principio di tutela e salvaguardia del diritto fondamentale alla salute, come sancito dalla nostra Costituzione, all'articolo 32. Nella battaglia a questo virus, che ci ha colpito così duramente, non dobbiamo avere esitazioni: limitare la diffusione del contagio fino a quando, con la campagna di vaccinazione, non argineremo definitivamente ile le sue varianti, è il presupposto indispensabile per tornare a far crescere in modo stabile e sostenibile il nostro Paese". Lo ha affermato il ministro della Salute Robertonella comunicazione in Aula alla Camera sulle nuove misure per il contrasto alla pandemia di ...

petergomezblog : Covid, Speranza: “Prossimo Dpcm valido fino a dopo Pasquetta. Non possiamo abbassare la guardia, serve prudenza. L’… - fattoquotidiano : Covid, Speranza: “Fondamentale non alimentare polemiche che disorientano i cittadini. Dobbiamo sempre dire la verit… - Corriere : Speranza: «L’Rt medio è quasi a 1, non ci sono le condizioni per allentare le misure» - vitaindiretta : #Covid, Speranza: nuovo #Dpcm dal 6 marzo al 6 aprile, Pasqua inclusa #LaVitaInDiretta - Invinctus1 : RT @fattoquotidiano: Covid, Speranza: “Fondamentale non alimentare polemiche che disorientano i cittadini. Dobbiamo sempre dire la verità”… -