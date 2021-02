Cosa c’è dietro Rousseau | la piattaforma di democrazia digitale del MoVimento

Leggi su ilblogdellestelle

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nella rubrica Cittadinanzavogliamo proporvi approfondimenti e spunti di riflessione sui temi più attuali inerenti la cittadinanza, da sempre obiettivo di ricerca, studio e approfondimento dellaOpen Academy. Il contributo di oggi è a cura di Cristian Laurini, responsabile tecnico Level Up. English version available at this link. Nel dicembre del 2012, per la prima volta, gli iscritti al5 Stelle hanno avuto la possibilità, attraverso la rete, di votare i propri candidati per le elezioni politiche dell’anno successivo. In poco più di 8 anni da quella prima volta, ci sono state 347 votazioni, il numero totale dei voti espressi dagli iscritti al5 Stelle ha ormai superato i 7 milioni e gli strumenti tecnologici a disposizione del ...