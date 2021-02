Omceo Roma: bene dosi ad anziani, ma non dimenticare diversamente abili (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma – “Questo e’ molto importante, perche’ gli over 80 sono la ‘classe’ piu’ fragile: spesso sono proprio questi anziani a finire in terapia intensiva e purtroppo i decessi si registrano soprattutto in quella fascia d’eta’”. Risponde cosi’ il presidente dell’Omceo Roma, Antonio Magi, interpellato dall’agenzia Dire in merito alle 90mila vaccinazioni per gli over 80 raggiunte oggi nel Lazio (alle ore 12). In questi giorni, intanto, anche le persone con disabilita’ stanno ‘rivendicando’ il vaccino… “Hanno ragione, per i vaccini vanno seguite delle priorita’- commenta Magi- le persone con disabilita’ rientrano tra i soggetti fragili come gli over 80”. Ma oltre agli anziani e ai fragili, secondo Magi vanno vaccinati “anche i medici liberi professionisti, la cui ... Leggi su romadailynews (Di martedì 23 febbraio 2021)– “Questo e’ molto importante, perche’ gli over 80 sono la ‘classe’ piu’ fragile: spesso sono proprio questia finire in terapia intensiva e purtroppo i decessi si registrano soprattutto in quella fascia d’eta’”. Risponde cosi’ il presidente dell’, Antonio Magi, interpellato dall’agenzia Dire in merito alle 90mila vaccinazioni per gli over 80 raggiunte oggi nel Lazio (alle ore 12). In questi giorni, intanto, anche le persone con dista’ stanno ‘rivendicando’ il vaccino… “Hanno ragione, per i vaccini vanno seguite delle priorita’- commenta Magi- le persone con dista’ rientrano tra i soggetti fragili come gli over 80”. Ma oltre aglie ai fragili, secondo Magi vanno vaccinati “anche i medici liberi professionisti, la cui ...

