Days Gone arriverà su PC questa primavera insieme a un ' intero elenco' di giochi PlayStation

La decisione di Sony di iniziare a pubblicare le sue esclusive PlayStation first party per PC è stata una sorpresa per molti. Horizon Zero Dawn è stato il primo gioco a fare questo salto, ma sebbene ci siano state numerose segnalazioni che affermavano che sarebbe stato solo il primo di molti giochi a sbarcare su PC, non sono stati annunciati porting di altri titoli PlayStation. Fino a oggi In un'intervista con GQ, il CEO di PlayStation Jim Ryan ha confermato che il titolo d'azione open world di SIE Bend Studio Days Gone arriverà su PC questa primavera. Inoltre, questo non è l'unico gioco PlayStation che potete aspettarvi di giocare su PC, dato che "un'intera lista" di altri giochi Sony first party

