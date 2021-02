Morti l’ambasciatore italiano in Congo e un militare dei Carabinieri in un attacco a un convoglio Onu (Di lunedì 22 febbraio 2021) Congo, Morti l’ambasciatore italiano Luca Attanasio e un militare dell’Arma l’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, è rimasto ucciso in un attacco a un convoglio del Programma Alimentare delle Nazioni Unite nel Congo orientale. La notizia, inizialmente diffusa da Reuters, è stata confermata dalla Farnesina. L’attacco faceva parte di un tentativo di rapire il personale delle Nazioni Unite. Nell’attacco è rimasto ucciso anche un agente della scorta e altre due persone di cui non si conosce ancora l’identità. La vettura faceva parte di un convoglio della Monusco, la Missione delle Nazioni Unite per il processo di ... Leggi su tpi (Di lunedì 22 febbraio 2021)Luca Attanasio e undell’Armanella Repubblica Democratica del, Luca Attanasio, è rimasto ucciso in una undel Programma Alimentare delle Nazioni Unite nelorientale. La notizia, inizialmente diffusa da Reuters, è stata confermata dalla Farnesina. L’faceva parte di un tentativo di rapire il personale delle Nazioni Unite. Nell’è rimasto ucciso anche un agente della scorta e altre due persone di cui non si conosce ancora l’identità. La vettura faceva parte di undella Monusco, la Missione delle Nazioni Unite per il processo di ...

