Milan, Tapiro d'Oro per Ibra dopo il KO nel derby: "È stata dura, commessi tanti errori. Ma ci riprenderemo" (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il fuoriclasse svedese del Milan ha ricevuto il Tapiro d'Oro all'indomani del KO contro l'Inter nel derby. Leggi su 90min (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il fuoriclasse svedese delha ricevuto ild'Oro all'indomani del KO contro l'Inter nel

Gazzetta_it : #Milan, 'Tapiro d'oro' a #Ibrahimovic: 'Tanti errori, ma ci riprenderemo' - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Milan, Tapiro d'oro a #Ibrahimovic dopo il derby: 'Tanti errori, ci riprenderemo. Sanremo? Ora non ci penso' - cn1926it : #TapirodOro per #Ibrahimovic. L’attaccante: “Ci riprenderemo presto” - ferrante_pie : RT @MilanPress_it: ??? 'FESTIVAL? SONO CONCENTRATO SULLE PARTITE' Così #Ibrahimovic durante la consegna del #tapirodoro da parte di #strisc… - SmorfiaDigitale : Milan, sesto Tapiro d'Oro per Ibrahimovic: 'Commessi tanti errori, ma ci riprend... -