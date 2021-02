L’ambasciatore italiano in Congo è morto in un attacco a un convoglio Onu (Di lunedì 22 febbraio 2021) morto L’ambasciatore italiano in Congo L’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, è rimasto ucciso in un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite nel Congo orientale, ha detto un portavoce del Parco nazionale di Virunga. Lo riferisce Reuters: secondo il portavoce l’attacco faceva parte di un tentativo di rapire il personale delle Nazioni Unite. Nell’attacco altre due persone sarebbero rimaste uccise. Leggi su tpi (Di lunedì 22 febbraio 2021)innella Repubblica Democratica del, Luca Attanasio, è rimasto ucciso in una undelle Nazioni Unite nelorientale, ha detto un portavoce del Parco nazionale di Virunga. Lo riferisce Reuters: secondo il portavoce l’faceva parte di un tentativo di rapire il personale delle Nazioni Unite. Nell’altre due persone sarebbero rimaste uccise.

Morti l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e un carabiniere nell'attacco a un convoglio Onu in Congo

Congo, morto l'ambasciatore italiano. Deceduto anche un carabiniere

Attacco in Congo, coinvolto l'ambasciatore italiano

L'ambasciatore Luca Attanasio è stato ucciso in un attacco a un convoglio delle Nazioni unite nel Congo orientale.

Agguato in Congo, uccisi l'ambasciatore italiano e un carabiniere

