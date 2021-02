La farfalla sul mirino, di Seijun Suzuki | In the mood for East (Di lunedì 22 febbraio 2021) Bentornati al nostro appuntamento settimanale con In the mood for East, rubrica interamente dedicata al cinema orientale. Oggi vi parliamo de La farfalla sul mirino di Seijun Suzuki Vi trovate in un film di Tarantino. Siete in macchina, parte una colonna sonora cool, la violenza sta per esplodere. No, scusate. Siete in un film noir hollywoodiano degli anni Quaranta. Bianco e nero, come da tradizione. C’è odore di sesso, polvere da sparo, whisky e sigari come se piovesse. No, non va: potreste essere James Bond: licenza di uccidere, azione, pericolo e splendide donne al vostro fianco. Però, aspettate un attimo: ci sono gli occhi a mandorla. Trovato! Siete in un classico yakuza movie, come abbiamo fatto a non pensarci prima? E invece no! Siete come ogni lunedì su In the ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 22 febbraio 2021) Bentornati al nostro appuntamento settimanale con In thefor, rubrica interamente dedicata al cinema orientale. Oggi vi parliamo de LasuldiVi trovate in un film di Tarantino. Siete in macchina, parte una colonna sonora cool, la violenza sta per esplodere. No, scusate. Siete in un film noir hollywoodiano degli anni Quaranta. Bianco e nero, come da tradizione. C’è odore di sesso, polvere da sparo, whisky e sigari come se piovesse. No, non va: potreste essere James Bond: licenza di uccidere, azione, pericolo e splendide donne al vostro fianco. Però, aspettate un attimo: ci sono gli occhi a mandorla. Trovato! Siete in un classico yakuza movie, come abbiamo fatto a non pensarci prima? E invece no! Siete come ogni lunedì su In the ...

