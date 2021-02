In memoria di Attanasio e Iacovacci | caduti per i valori in cui crediamo

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Una lunga distanza separa le sponde del lago Kivu, nel Congo (Drc) orientale al confine con Rwanda, da Saronno, nella pianura lombarda alla soglia delle Alpi, e da Sonnino, abbarbicata sulle colline laziali. Per percorsi diversi, Lucae Vittorio, l’avevano attraversata fino trovarsi ieri su un convoglio del Programma alimentare mondiale (Pam) che riforniva scuole locali. Difficile immaginare una missione più avulsa dalla violenza di cui è stata brutalmente oggetto, nella quale ambasciatore e carabiniere, insieme all’autista congolese, hanno tragicamente perso la vita. Fra tutte le missioni che ci ostiniamo a definire di pace – la pace è lo scopo ma spesso nel bel mezzo di conflitti armati – quella Onu in Rdc (Monusco) è una delle più pericolose, senza alcun riguardo per chi vi svolge solo funzioni umanitarie. Nel 2017 i caschi blu ...

Il consiglio comunale ha osservato un minuto di silenzio in memoria dell'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio e del carabiniere della sua scorta Vittorio Iacovacci, uccisi in un attentato in Congo. La richiesta di ...Impossibile non associare la loro memoria - e pensare che l'ambasciatore, per i suoi alti meriti, aveva ricevuto il premio Nassirya per la pace - ad altri martiri che hanno perso la vita ..."Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime profondo cordoglio del Governo e suo per la tragica morte di Luca Attanasio, Ambasciatore d'Italia ...