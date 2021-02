Cappellacci zucca e zafferano | la ricetta di zia Cri

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 22 febbraio 2021)di zia Cri, laE’ sempre mezzogiorno di oggi 22 febbraio 2021, il goloso primo piatto che possiamo provare per il fine settimana. Come sempre le ricette di zia Cri per E’ sempre mezzogiorno sono perfette, semplici anche se dobbiamo anche preparare la sfoglia. Un ripieno die patate, un condimento in padella molto veloce da preparare. Anche un po’ di panna e ladeisono ottimi per tutta la famiglia, grandi e bambini. Ecco ladi oggi di zia Cri e Antonella Clerici, ladeiE’ sempre mezzogiorno. Non perdete le altre ricette di oggi in tv. RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO OGGI 22 ...