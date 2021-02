Prada Cup, James Spithill: “Team New Zealand come gli All Blacks. Sarà una battaglia infernale” (Di domenica 21 febbraio 2021) Grintoso e ambizioso come sempre, James Spithill si gode il successo di Luna Rossa contro Ineos UK in Prada Cup lanciando la sfida a Team New Zealand nell’attesissimo match di America’s Cup. Per uno dei due timonieri del Challenger of Record la sfida per la conquista della Vecchia Brocca Sarà anche una rivincita anche personale dopo la pesante sconfitta del 2017, quando era alla guida di BMW Oracle. “Prima di tutto vorrei complimentarmi con Ben Ainslie e Team Ineo UK per averci regalato una sfida incredibile. Ogni volta che gareggio contro Ben devo essere al top e questo mi ha aiutato a migliorare – sottolinea Spithill nel post regata – Dopo la Christmas Cup probabilmente in pochi si aspettavano il nostro successo. Il ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) Grintoso e ambiziososempre,si gode il successo di Luna Rossa contro Ineos UK inCup lanciando la sfida aNewnell’attesissimo match di America’s Cup. Per uno dei due timonieri del Challenger of Record la sfida per la conquista della Vecchia Broccaanche una rivincita anche personale dopo la pesante sconfitta del 2017, quando era alla guida di BMW Oracle. “Prima di tutto vorrei complimentarmi con Ben Ainslie eIneo UK per averci regalato una sfida incredibile. Ogni volta che gareggio contro Ben devo essere al top e questo mi ha aiutato a migliorare – sottolineanel post regata – Dopo la Christmas Cup probabilmente in pochi si aspettavano il nostro successo. Il ...

