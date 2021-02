LIVE Prada Cup, Luna Rossa-Ineos in DIRETTA: vento tra 10 e 13 nodi (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.13 Ineos entra nella fase di pre-start mure a sinistra, seguita da Luna Rossa che entra mure a dritta. 4.12 13 nodi ora. Ormai Luna Rossa ha capito che raramente troverà in Nuova Zelanda il vento leggero sotto i 10 nodi che tanto ama. Bisogna prendere quello che c’è e provare a vincere in ogni condizione. 4.11 Luna Rossa entrerà mure a dritta nella fase di pre-start. 4.10 Sebbene la partenza, da calendario, sia fissata alle 4.12, come sempre si inizierà alle 4.15. Quindi cinque minuti al via! 4.09 Addirittura gli organizzatori prevedono che il vento possa oscillare tra gli 8 ed i 20 nodi…Sarà un bel problema ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.13entra nella fase di pre-start mure a sinistra, seguita dache entra mure a dritta. 4.12 13ora. Ormaiha capito che raramente troverà in Nuova Zelanda illeggero sotto i 10che tanto ama. Bisogna prendere quello che c’è e provare a vincere in ogni condizione. 4.11entrerà mure a dritta nella fase di pre-start. 4.10 Sebbene la partenza, da calendario, sia fissata alle 4.12, come sempre si inizierà alle 4.15. Quindi cinque minuti al via! 4.09 Addirittura gli organizzatori prevedono che ilpossa oscillare tra gli 8 ed i 20…Sarà un bel problema ...

