Hakimi: «Vogliamo vincere per i tifosi e per il campionato. Su Theo…»

Achraf Hakimi ha parlato ai microfoni di Inter Tv prima del match contro il Milan: queste le parole dell'esterno marocchino

«Sarà un derby duro perché si affrontano due grandi squadre. Vogliamo vivere e vincere questa partita soprattutto per i tifosi e per il campionato, vista la posizione in classifica e perché non mancano troppe partite alla fine dell'anno. Cerchiamo di portare a casa i tre punti, non sarà facile ma abbiamo lavorato in settimana e siamo pronti».

DERBY – «I derby mi piace giocarli tutti, per il carisma e per l'importanza che hanno soprattutto per i tifosi. Questo oggi è importante per il nostro club e i nostri tifosi».

