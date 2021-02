Gattuso non parla, Napoli in silenzio stampa dopo la sconfitta con l’Atalanta (Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBergamo – Non si presenterà nessuno per le interviste di rito post Atalanta-Napoli: Gattuso non parlerà in conferenza stampa, la notizia è confermata da Sky Sport. dopo la rotonda sconfitta in terra bergamasca, infatti, la società azzurra ha deciso di non mandare né allenatore né altri tesserati a parlare coi giornalisti presenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBergamo – Non si presenterà nessuno per le interviste di rito post Atalanta-non parlerà in conferenza, la notizia è confermata da Sky Sport.la rotondain terra bergamasca, infatti, la società azzurra ha deciso di non mandare né allenatore né altri tesserati are coi giornalisti presenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

caterinabalivo : Ancora una sconfitta, dopo quella in Europa League. Tanti assenti, non è un bel periodo per il Napoli e Gattuso. Fo… - FBiasin : 'Non volevo andare dal barbiere perché parla troppo. Mi son fatto prestare il rasoio di Fiori. Glielo avevano regal… - iINSIDER_ : @IgnazioGrazioso Mi spiace ma Gattuso ha dimostrato che non è cosa sua allenare il Napoli !! - BenjiDeck : RT @CarloAlvinoo: #ADL ha deciso: Gattuso non sarà piu l’allenatore del #Napoli. - uguntanu : RT @maxmassi969: Sky: peccato che Gattuso non parla, gli volevo chiedere perché ha cambiato 2 difensori prima di un calcio d’angolo contro.… -