Covid: Giani, 'In Toscana 968 nuovi casi positivi su 19.677 test' (Di domenica 21 febbraio 2021) Firenze, 21 feb. - (Adnkronos) - "I nuovi casi registrati in Toscana sono 968 su 19.677 test di cui 14.363 tamponi molecolari e 5.314 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,92% (8,6% sulle prime diagnosi)". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus. Ieri i casi registrati in Toscana erano stati 953.

