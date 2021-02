Coronavirus | un anno di pandemia Da Codogno ai vaccini LA CRONISTORIA E TUTTI I NUMERI

(Di domenica 21 febbraio 2021) 20 febbraio 2020-21 febbraio 2021. Le date che non dimenticheremo mai. L’più angosciante della nostra storia. Dodici mesi che hsegnato profondamente le vite di ognuno di noi. In quel...

Così, sempre in quel difficilissimo 21 febbraio dello scorsoarriva il primo morto per Covid ... che insieme alle cittadine intorno a Lodi è il secondo focolaio dinel nostro Paese. ......che avrebbe però segnato l'inizio vero e proprio della pandemia diin Italia, che per l'atletica leggera avrebbe significato la cancellazione di quasi tutti i successivi eventi dell'...Ieri sono stati 14.931 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, 251 i decessi per un totale di 95.486 vittime da inizio pandemia. Sale la curva dei contagi in Emilia Romagna: 1.724 nuovi casi e 23 deces ...Dal 12 al 27 gennaio le guide e le circolari del Ministero della Salute invitavano a fare tamponi a tutti i casi di polmonite sospetta ...