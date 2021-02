clubdoria46 : La #Sampdoria cade contro la #Lazio. Chi ha più colpe sulle sconfitta dell'Olimpico, l'arbitro #Massa o #Ranieri ?… - sportli26181512 : Lazio-Samp, le pagelle: Luis Alberto (7,5) illumina. Ramirez (5) assente ingiustificato: Lazio-Samp, le pagelle: Lu… - Gazzetta_it : #laziosampdoria #pagelle #LuisAlberto (7,5) illumina. #Ramirez (5) assente ingiustificato - AlboGibba007 : @docgabriele72 @CurvaStone21km La Lazio ha giocato bene ... per me , però, c'era rigore per la Samp - laziofans : Le PAGELLE di Guido De Angelis – Leiva e Milinkovic spaziali, vittoria importante contro la Samp: Al termine di L… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Samp

Poco impegnato, si fa apprezzare in fase di costruzione. Abbonati a G+ a partire da solo 0,60 centesimi alla settimana PER SEMPRE! Cosa include: Ogni giorno anticipazioni, inchieste, opinioni, analisi,...Il secondo tempo di- Sampdoria Il secondo tempo dell'Olimpico inizia subito con una Sampdoria arrembante, capace di impensierire in più occasioni unache si è fatta anche schiacciare ...Sono stati tre i match che sono andati in scena nella giornata odierna e valevoli per la 23a giornata della Serie A 2020-2021. Dopo la netta vittoria della Fiorentina per 3-0 sullo Spezia nell'anticip ...La grande occasione, però, capita sui piedi di Muriqi, entrato al posto di Luis Alberto, che non riesce a girare verso la porta il pallone messo dentro da Marusic Lazio-Sampdoria 1-0, decide il gol di ...