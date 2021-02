Influenza aviaria | primi casi di AH5N8 in Russia

(Di sabato 20 febbraio 2021)diin. I sanitari tranquillizzano: “Virus trasmesso da uccelli a uomo e non da uomo a uomo”. MOSCA () –diin. Come riferito dalle autorità locali, sono stati registrati alcuni contagi nell’uomo di. I sette positivi sarebbero dei lavoratori di una fabbrica di pollame. Le condizioni sono buone e i rischi per la loro salute sono stati ridotti al minimo. La situazione, fanno sapere da Mosca, continua ad essere sotto controllo. Le autorità locali, inoltre, hanno confermato che il virus può essere trasmesso solo dagli uccelli all’uomo e non da persona in persona. Non sembrano esserci particolari ...

Attenzione sì ma al momento nessuna preoccupazione: la Russia ha annunciato oggi di aver rilevato per la prima volta negli esseri umani il virus dell'H5N8 e di aver allertato l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Secondo Anna Popova, direttrice del centro di monitoraggio sanitario Rospotrebnadzor, "il primo caso di ...