C'è posta per te: Giuseppe sorprende Maria e ottiene un posto di lavoro (Di sabato 20 febbraio 2021) La prima storia di C'è posta per te della puntata di sabato 20 febbraio 2021 è quella di Giuseppe e Maria. E' lui a chiamare il programma di Maria De Filippi, per ringraziare la sua dolce metà e sorprenderla con uno degli uomini che più ammira: Stefano De Martino. C'è posta per te: Giuseppe e Maria L'ultima puntata di C'è posta per te ha aperto i battenti con una storia a dir poco commovente. E' Giuseppe, un fabbro siciliano, a chiamare il programma di Maria De Filippi. Sposato da 8 anni con Maria, hanno tre figli. La loro vita non è mai stata semplice. Giuseppe non ha un lavoro e si sente un "fallito" perché non riesce a provvedere alla sua ...

