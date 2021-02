Uomini e Donne: la scelta di Sophie è Matteo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Si è conclusa col botto la settimana del programma del famoso dating show di Canale 5. A pochi giorni dalla scelta di Davide Donadei che è uscito da Uomini e Donne con Chiara Rabbi, è andata in onda oggi la scelta della bella Sophie Codegoni. Vediamo cosa è successo in studio e chi l'ha spuntata alla fine tra i corteggiatori Matteo e Giorgio. La scelta di Sophie Codegoni a Uomini e Donne La tanto attesa scelta di Sophie è finalmente andata in onda nel corso della puntata di Uomini e Donne trasmessa oggi, 19 febbraio 2021. In studio sono presenti anche Davide Donadei e Chiara Rabbi, infatti la nuova coppia che si è formata all'interno del dating show ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 19 febbraio 2021) Si è conclusa col botto la settimana del programma del famoso dating show di Canale 5. A pochi giorni dalladi Davide Donadei che è uscito dacon Chiara Rabbi, è andata in onda oggi ladella bellaCodegoni. Vediamo cosa è successo in studio e chi l'ha spuntata alla fine tra i corteggiatorie Giorgio. LadiCodegoni aLa tanto attesadiè finalmente andata in onda nel corso della puntata ditrasmessa oggi, 19 febbraio 2021. In studio sono presenti anche Davide Donadei e Chiara Rabbi, infatti la nuova coppia che si è formata all'interno del dating show ...

RaiTre : «Perché due donne o due uomini non possono crescere un bambino e sette suore, sì? Questa è una domanda che mi sono… - ilpost : Tra le tante cose che si possono fare nel nostro sistema solare, compiere un atterraggio controllato su #Marte è un… - pdnetwork : Legge per la parità salariale, estensione congedo di paternità a 3 mesi, più asili nido, sostegno all'occupazione e… - IsaeChia : #UominieDonne, #SophieCodegoni e #MatteoRanieri si raccontano dopo la scelta! (Video) - assurdoassurdo : ma è inutile dire “sono ad amici mica a uomini e donne”: non abbiamo chiesto di vederli mentre si baciano o si abbr… -