Un Posto al Sole: ecco cosa fa oggi Roberto Alpi, Giancarlo Petrone, dopo l'addio alla soap (Di venerdì 19 febbraio 2021) Vediamo oggi di vedere cosa sta facendo oggi Roberto Alpi, che in Un Posto al Sole dal 2015 al 2016 ha interpretato Giancarlo Petrone, padre di Chiara, nonché proprietario di Radio Golfo 99 e fidanzato provvisorio di Marina Giordano. Leggi su comingsoon (Di venerdì 19 febbraio 2021) Vediamodi vederesta facendo, che in Unaldal 2015 al 2016 ha interpretato, padre di Chiara, nonché proprietario di Radio Golfo 99 e fidanzato provvisorio di Marina Giordano.

Atrebor78 : E un posto al sole ancora ci saraaaaaaaaa ?????? #upas - saracerritwitt : (...) C'è amore in questo cielo ancora severo e colmo di nubi pronte a lasciare posto al nuovo sole. C'è amore tutt… - sergimagugliani : RT @LaNotiziaTweet: Sileri, Misiani, Migliore & C. Rush finale per un posto al sole. In arrivo la squadra dei viceministri e sottosegretari… - DFailli : RT @francescatotolo: Non baratterò mai i miei valori e la mia identità per un posto al sole (ne ho già avuta l’opportunità peraltro). Sono… - GiorgioAntonel1 : RT @LaNotiziaTweet: Sileri, Misiani, Migliore & C. Rush finale per un posto al sole. In arrivo la squadra dei viceministri e sottosegretari… -