“Ho perso un bambino” Belen Rodriguez choc | la triste confessione spiazza tutti

(Di venerdì 19 febbraio 2021) La notizia circolava da settimane, poi è arrivata la conferma.è incinta. Dopo Santiago, (avuto durante la relazione con Stefano De Martino) aspetta una figlia dal fidanzato Antonino Spinalbese. La showgirl argentina ha confermato la seconda gravidanza direttamente dalle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini. La gravidanza è arrivata in tempi record, maaveva anche spiegato che è stata voluta dae due. “Lo abbiamo deciso. La nostra storia ci ha travolto e volevamo sempre di più e io sono così, non sono una che dice ‘Aspettiamo’. Lui sarà un buon padre perché è unana altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia, stabilità”.sarà ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo durante la puntata che ...

Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio '. Per fortuna questo è solo un ricordo legato al ...E prosegue: "Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato".