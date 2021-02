Grande Fratello Vip 5: Stefania Orlando basita per il sostegno dei fan a Dayane Mello (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo la rottura tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, Stefania Orlando e altri vipponi del Grande Fratello Vip 5 si sono interrogati sul Grande sostegno che Dayane Mello riceve dai fan. Rosalinda Cannavò e Dayane Mello sono sempre più distanti e stamattina Stefania Orlando e altri vipponi del Grande Fratello Vip 5 si sono interrogati sui motivi dell'enorme sostegno dei fan di cui la modella brasiliana sembra godere. Il countdown è iniziato, ormai mancano dieci giorni alla fine di questa estenuante edizione del Grande Fratello Vip 5, le luci della casa di Cinecittà si ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo la rottura trae Rosalinda Cannavò,e altri vipponi delVip 5 si sono interrogati sulchericeve dai fan. Rosalinda Cannavò esono sempre più distanti e stamattinae altri vipponi delVip 5 si sono interrogati sui motivi dell'enormedei fan di cui la modella brasiliana sembra godere. Il countdown è iniziato, ormai mancano dieci giorni alla fine di questa estenuante edizione delVip 5, le luci della casa di Cinecittà si ...

trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - ernestocarbone : Alla fine Casalino sta più in tv adesso che quando era nella casa del grande fratello. - trash_italiano : #GFVIP costretto a sospendere momentaneamente il televoto online per un problema tecnico - Tuas0rella : RT @isorrisidiem: Stefania ha già vinto il suo Grande Fratello la scorsa settimana quando Tommaso è stato eletto finalista e nella sua test… - Analisa07011974 : @GrandeFratello Il prossimo anno voglio Zorzi come conduttore del grande fratello -