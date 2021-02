Covid | Codogno un anno dopo - l' Rsa | ' per i nostri ospiti abbiamo combattuto' 3

(Di venerdì 19 febbraio 2021) (Adnkronos) - Il momento più emozionante è stato il giorno della Festa della Mamma, domenica 10 maggio 2020, con la prima visita concessaalmeno cinquanta giorni di distacco e un vetro a separare i primi sguardi. "Siamo stati i primi in quell'occasione,dovuto chiedere l'autorizzazione in deroga all'Ats. Qualche tempola stessa Ats li ha resi obbligatori", spiega il direttore generale. Nel momento di maggiore emergenza, l'Rsa è stata aiutata da un medico e un infermiere dell'esercito. "E' stata un'esperienza strana, sono arrivati con un background totalmente diverso da nostro. Abituati alle ferite da armi da fuoco si sono trovati davanti anziani che sembravano loro gravissimi, non respiravano bene, ma tutto sommato erano stabili". L'incertezza sul futuro è ancora molta: "Anche noiavuto ...

... anestesista di turno in terapia intensiva, nel pomeriggio decide di sottoporlo al tampone per il- 19. L'esito del test viene comunicato dall'ospedale Sacco aalle 21. Tutti sono ...L'anno scorso, dopo mesi faccia a faccia con- 19, si era detta: "Il 20 febbraio 2021 vado una settimana ai Caraibi". Invece sarà in ... a, prima zona rossa d'Italia. Il virus che sembrava ...Milano, 19 feb. (Adnkronos) - Lo sforzo di 500 uomini. E' un lavoro di squadra quello che ha consentito di presidiare Codogno, diventata la ...Milano, 19 feb. (Adnkronos) – Centinaia di bare stipate l’una dietro l’altra in attesa di essere cremate. Un anno fa, in piena emergenza Coronavirus, le immagini che arrivavano dal forno crematorio di ...