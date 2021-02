Covid | Codogno un anno dopo – l’allora prefetto Cardona | ‘zona rossa è stata scelta più difficile’ 3

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 febbraio 2021) (Adnkronos) – “All’inizio non riuscivo a fare due gradini e mi mancava il respiro, camminavo un minuto e dovevo fermarmi. L’attività fisica è importante per il recupero e da calabrese testardo ogni giorno aggiungevo un minuto alla passeggiata nel cortile della Prefettura. Oggi – dice– corro dieci chilometri in meno di un’ora, corro perché farlo mi dice che sono vivo. Il corpo ha recuperato, ma il coronavirus ti lascia una visione della vita diversa. Ai negazionisti bisognerebbe fare un Tso (trattamento sanitario obbligatorio, ndr). Io ho visto la morte in faccia e bisogna che chiunque capisce quanto è importante proteggersi e seguire le regole”. Da Roma, a fine dicembre 2020 è diventato commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti,ora vede ...