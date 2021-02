AlphaTauri, Tost: "Dovremo correre al vertice di metà schieramento" (Di venerdì 19 febbraio 2021) Franz Tost è chiaro: AlphaTauri deve correre al top nella battaglia tra squadre di metà schieramento. L'obiettivo è ambizioso per un team che parte da settimo nel campionato Costruttori lo scorso anno ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 19 febbraio 2021) Franzè chiaro:deveal top nella battaglia tra squadre di. L'obiettivo è ambizioso per un team che parte da settimo nel campionato Costruttori lo scorso anno ...

FormulaPassion : #F1 | Il team principal dell'#AlphaTauri vuole ancora di più nel 2021 - automotorinews : ?? il team principal dell'#AlphaTauri Franz #Tost risponde a Lewis #Hamilton, che aveva ironizzato dicendo di non sa… - PaoloBMb70 : RT @RaiSport: Presentata l'#AlphaTauri di #Gasly e #Tsunoda per il 2021 ?? 'Coppia di piloti ideale per i nostri obiettivi', dice il team p… - DanieleFassina : RT @P300it: F1 | AlphaTauri AT02, Tost: “L’obiettivo è il top del midfield” ? di Redazione - P300it : F1 | AlphaTauri AT02, Tost: “L’obiettivo è il top del midfield” ? di Redazione -