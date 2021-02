Migranti, l’Europa non impara dagli errori del passato: un fallimento totale (Di giovedì 18 febbraio 2021) Da anni oramai vediamo scorrere sempre le stesse tragiche immagini provenienti da Libia, rotta balcanica o Grecia. Immagini che ogni volta confermano come l’Europa non impari dai propri errori, incapace di mantenere fede agli impegni presi. L’ultima occasione per denunciare questa miopia è offerta dal recente rapporto di Oxfam, che valuta l’impatto del rifiuto dei paesi Ue di ricollocare i richiedenti asilo dalle isole greche. A un mese dal quinto anniversario dell’accordo Eu-Turchia, il rapporto ci dice che gli Stati membri non hanno mostrato né solidarietà, né rispetto per gli impegni di ricollocare le persone, rifiutandosi di fatto di partecipare a uno sforzo comune. Solo un terzo dei 160.000 ricollocamenti da Italia e Grecia, concordati in sede Ue, ha avuto luogo nel triennio 2015-2017. Ne deriva l’ennesima fotografia impietosa: dopo l’incendio del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Da anni oramai vediamo scorrere sempre le stesse tragiche immagini provenienti da Libia, rotta balcanica o Grecia. Immagini che ogni volta confermano comenon impari dai propri, incapace di mantenere fede agli impegni presi. L’ultima occasione per denunciare questa miopia è offerta dal recente rapporto di Oxfam, che valuta l’impatto del rifiuto dei paesi Ue di ricollocare i richiedenti asilo dalle isole greche. A un mese dal quinto anniversario dell’accordo Eu-Turchia, il rapporto ci dice che gli Stati membri non hanno mostrato né solidarietà, né rispetto per gli impegni di ricollocare le persone, rifiutandosi di fatto di partecipare a uno sforzo comune. Solo un terzo dei 160.000 ricollocamenti da Italia e Grecia, concordati in sede Ue, ha avuto luogo nel triennio 2015-2017. Ne deriva l’ennesima fotografia impietosa: dopo l’incendio del ...

robertosaviano : Su 'Leggermente fuori fuoco', la mia rubrica su @7corriere in edicola oggi, la foto di un migrante sulla neve in Bo… - ilfattoblog : Migranti, l’Europa non impara dagli errori del passato: un fallimento totale - ilucian2 : Migranti, cosa vuole fare Draghi: “Serve meccanismo di ridistribuzione obbligatorio in Ue” Naah....non ci siamo! R… - Azzurra54227165 : RT @ivocamic: #DRAGHI sui MIGRANTI: 'Adottare con Europa meccanismo di #redistribuzione dei migranti proquota' In pratica NULLA DI NUOVO L… - MF_Marina_ : RT @ivocamic: #DRAGHI sui MIGRANTI: 'Adottare con Europa meccanismo di #redistribuzione dei migranti proquota' In pratica NULLA DI NUOVO L… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti l’Europa Draghi: 'su migranti piena assunzione responsabilità Ue' Affaritaliani.it